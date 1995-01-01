Описание

FíRIN 20mm F2 FE AF - это автофокусная версия выпущенного ранее суперширокоугольного объектива FíRIN 20mm F2 FE MF для полнокадровых камер с креплением Sony E-mount. Объектив имеет аналогичную оптическую схему, однако, в противоположность предыдущей модели, практически полностью лишён механических элементов управления, которое теперь осуществляется через камеру.

Компактный размер

FíRIN 20mm F2 FE AF специально разработан под беззеркальные камеры Sony E-mount, поэтому объектив имеет максимально компактный вес и характерный дизайн. В такую малую конструкцию инженерам Tokina удалось уместить сверхширокоугольный объектив с максимальной диафрагмой f/2 и в то же время обеспечить высочайшее разрешение, которое критически важно для современной техники.

Оптические характеристики

Чтобы обеспечить высокие разрешающие характеристики в конструкции объектива были использованы 2 асферических элемента и 3 супернизкодисперсионных линзы. Это практически полностью устраняет хроматические аберрации, а высокое разрешение сохраняется по краям даже на открытой диафрагме.

Кольцевой ультразвуковой мотор автофокусировки

Благодаря кольцевому ультразвуковому мотору в сочетании с датчиками GMR система автофокусировки FíRIN 20mm F2 FE AF работает быстро, точно и тихо. Объектив полностью совместим с системой автофокуса Sony Fast Hybrid AF. При любых режимах автофокуса, включая DMF, FíRIN 20mm F2 FE AF работает так же, как «родные» объективы Sony с креплением E-mount. Доступна и ручная регулировка фокуса, с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры.

Коррекция искажений

Благодаря передаче данных через электронные контакты, камера получает все необходимые данные с чипа на объективе для того, чтобы исправлять тени, геометрические искажения и хроматические аберрации.

Автоматическое управление диафрагмой

Диафрагма в объективе полностью автоматическая, что обеспечивает полную совместимость со всеми режимами съёмки.