Tokina atx-m 11-18mm F2.8 X - это первый сверхширокоугольный зум-объектив в линейке Tokina, предназначенный исключительно для беззеркальных камер. У объектива широкая диафрагма f/2.8 на всём диапазоне фокусного расстояния 11-18 мм (17-27 мм в эквиваленте 35 мм), а корпус имеет компактный размер и малый вес, что особенно важно для активной съёмки фото и видео.

Благодаря компактности, универсальному фокусному расстоянию и качественной оптике Tokina atx-m 11-18mm F2.8 станет идеальным объективом для съёмки пейзажей, групповых фотографий, портретов, архитектуры, астрофотографии, автомобильной фотографии, уличных снимков, документальных видеороликов и видеоблогов.

Лёгкий и компактный

Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E отличается лёгким весом (320 г) и компактными размерами (общая длина 74.4 мм), что идеально сочетается с беззеркальными камерами с креплением Fujifilm X. Несмотря на то, что это сверхширокоугольный объектив, он настолько мал, что не вызывает ощущения громоздкости даже при съёмке одной рукой. Компактность Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E обеспечивает превосходную интеграцию с карданными подвесами для создания фильмов или видеоблогов.

Оптические характеристики

Объектив Tokina atx-m 11-18mm F2.8 имеет сложную оптическую схему с хорошим балансом из 2-х асферических и 2-х стеклянных элементов со сверхнизкой дисперсией (SD), которые подавляют хроматические аберрации, обеспечивают богатую цветопередачу, низкие искажения и слабое рассеивание света. Оптические элементы, включая переднее стекло, имеют полное многослойным просветление "Tokina blend", что позволяет свести к минимуму появление ореолов и бликов до беспрецедентно низкого уровня. Снимки с Tokina atx-m 11-18mm F2.8 практически лишены искажений, что критически важно для сверхширокоугольных объективов, например при съёмке интерьеров или архитектуры.

Большая диафрагма f/2.8

У объектива Tokina atx-m 11-18mm F2.8 E малая глубина резкости благодаря большой диафрагме f/2.8 на всём диапазоне фокусного расстояния, а 9 лепестков обеспечивают мягкий и ровный кружок боке у фоновых бликов. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 19 см в самом широком положении, что позволяет создавать уникальные макроснимки с вытянутой перспективой. При этом размытие и переднего, и заднего плана придаёт снимкам особую динамичную атмосферу.

Полная связь с камерой

Tokina atx-m 11-18mm F2.8 полностью совместим с камерами Fujifilm X, а значит фотографы смогут использовать такие расширенные функции камеры, как быстрая гибридная автофокусировка, стабилизация изображения, прямая ручная фокусировка, режим MF Assist, автофокусировка на глаз и различные оптические коррекции (затенение, хроматические аберрации и искажения).

Быстрый и тихий автофокус

Объектив Tokina atx-m 11-18mm F2.8 оснащён бесшумным мотором STM, который в сочетании с датчиком положения объектива, обеспечивает быструю и точную работу автофокуса в режимах съёмки фото и видео.

Порт Micro USB для обновления прошивки

Фотографы смогут обновить встроенное по объектива с помощью кабеля USB (тип B).

Характеристики

Байонет: Fujifilm X

Фокусное расстояние: 11-18 мм

Относительное отверстие: 1:2.8

Минимальная диафрагма: 1:22

Минимальная дистанция фокусировки: 0.19 м

Угол поля зрения: 104° - 77°

Конструкция объектива: 13 элементов в 11 группах, из них 2 асферических и 2 низкодисперсионных (SD)

Диаметр светофильтра: 67 мм

Число лепестков диафрагмы: 9

Вес: 320 г

Размеры: 74.4 х 74.4 мм

Дата анонса: март 2025 г

Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, чистящая салфетка, документация