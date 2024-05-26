Объектив Tokina AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075912 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-26/05

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Задать вопрос Причина уценки: минимальные следы эксплуатации. 17 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140912 Тип

объектив

Тип объектива

сверхширокоугольный

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

12 мм

Макс. фокусное расстояние

24 мм

Кратность зума

2x

Особенности

автоматическая фокусировка

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

9

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

4Крепление

Байонет - NIKON F Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: минимальные следы эксплуатации.

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: 9107042

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.

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