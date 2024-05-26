Объектив Tokina AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075912
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-26/05
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140912
Тип
объектив
Тип объектива
сверхширокоугольный
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
12 мм
Макс. фокусное расстояние
24 мм
Кратность зума
2x
Особенности
автоматическая фокусировка
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
9
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
4Крепление
Байонет - NIKON F
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: минимальные следы эксплуатации.
s\n: 9107042
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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