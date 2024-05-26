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    Объектив Tokina AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5) (б/у)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00075912

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-26/05

    • AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5)
    • AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5)
    • AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5)
    • AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5)
    • AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5)
    • AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5)
    • AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Nikon F (состояние 5)

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    Причина уценки:

    минимальные следы эксплуатации.

    17 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140912

    Тип
    объектив
    Тип объектива
    сверхширокоугольный 
    Фокусное расстояние
    переменное
    Мин. фокусное расстояние
    12 мм
    Макс. фокусное расстояние
    24 мм
    Кратность зума
    2x
    Особенности
    автоматическая фокусировка
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    9
    Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
    4Крепление
    Байонет - NIKON F

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: минимальные следы эксплуатации.
    s\n: 9107042
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.