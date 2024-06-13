Объектив Tokina AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076472
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-06-13
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потертости, при долгом неиспользовании может шуметь при фокусировке (со временем пропадает).
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141472
Байонет - CANON EF
Фок. раст. - 100mm
Макс. диафр. - f/2.8
Мин. диафр. - f/32
Леп-в диафр. - 9
|МДФ (м.) - 0.3
Фильтр (мм.) - 55
Вес (гр.) - 594
Длина (мм.) - 120
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости, при долгом неиспользовании может шуметь при фокусировке (со временем пропадает).
s\n: 5200777
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка(CANON), кофр
Гарантия 90 дней.
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