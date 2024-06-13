Объектив Tokina AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076472 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-06-13

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации, потертости, при долгом неиспользовании может шуметь при фокусировке (со временем пропадает). 15 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141472 Байонет - CANON EF

Фок. раст. - 100mm

Макс. диафр. - f/2.8

Мин. диафр. - f/32

Леп-в диафр. - 9

|МДФ (м.) - 0.3

Фильтр (мм.) - 55

Вес (гр.) - 594

Длина (мм.) - 120 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости, при долгом неиспользовании может шуметь при фокусировке (со временем пропадает).

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: 5200777

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка(CANON), кофр

Гарантия 90 дней.

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