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    Объектив Tokina AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076472

    Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-06-13

    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)
    • AF AT-X 100 mm f/ 2.8 IF для Canon EF (состояние 4)

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    Причина уценки:

    незначительные следы эксплуатации, потертости, при долгом неиспользовании может шуметь при фокусировке (со временем пропадает).

    15 000 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141472

    Байонет - CANON EF
    Фок. раст. - 100mm 
    Макс. диафр. - f/2.8
    Мин. диафр. - f/32
    Леп-в диафр. - 9
    |МДФ (м.) - 0.3
    Фильтр (мм.) - 55
    Вес (гр.) - 594
    Длина (мм.) - 120

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: незначительные следы эксплуатации, потертости, при долгом неиспользовании может шуметь при фокусировке (со временем пропадает).
    s\n: 5200777
    Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка(CANON), кофр
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.