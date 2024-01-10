Объектив Tokina AT-X 50-135 f2.8 PRO DX Canon (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072656 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-10

<















>











Задать вопрос Причина уценки: Мелкие царапины и потёртости корпуса, пыль на корпусе и линзах, жировые следы на линзах. 31 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Светосильный зум с постоянной светосилой на всем диапазоне предназначен для цифровых зеркальных камер формата APS-C Canon EF-S.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, мелкие царапины и потёртости корпуса, пыль на корпусе и линзах, жировые следы на линзах.

Комплектация: крышки, бленда.

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.