Объектив Tokina AT-X 12-24mm f/4 PRO SD IF DX Canon (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075117
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-21/01
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140117
Сверхширокоугольный объектив Tokina AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Canon EF.
- Оптическая схема: 13 элементов в 11 группах (2 AS + 1 SLD)
- Диафрагма 9-лепестковая
- Минимальная дистанция фокусировки составляет 0.3м
В объективе используется механизм переключения режима ручной и автоматической фокусировки "одним касанием" (One-touch Focus Clutch Mechanism). Чтобы включить режим автофокуса надо вытянуть фокусировочное кольцо вперед на несколько милиметров от камеры. Чтобы фокусироваться вручную надо сдвинуть фокусировочное кольцо обратно ближе к корпусу камеры.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
# 7161365
Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка
Гарантия 90 дней.