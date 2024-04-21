Объектив Tokina AT-X 12-24mm f/4 PRO SD IF DX Canon (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075117 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-21/01

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 20 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140117 Сверхширокоугольный объектив Tokina AT-X Pro SD 12-24mm f/4 IF Canon EF.

- Оптическая схема: 13 элементов в 11 группах (2 AS + 1 SLD)

- Диафрагма 9-лепестковая

- Минимальная дистанция фокусировки составляет 0.3м

В объективе используется механизм переключения режима ручной и автоматической фокусировки "одним касанием" (One-touch Focus Clutch Mechanism). Чтобы включить режим автофокуса надо вытянуть фокусировочное кольцо вперед на несколько милиметров от камеры. Чтобы фокусироваться вручную надо сдвинуть фокусировочное кольцо обратно ближе к корпусу камеры. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

# 7161365

Комплектация: объектив, передняя крышка, задняя крышка

Гарантия 90 дней.

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