Объектив Tokina AT-X 12-24mm f/4 (AT-X 124) AF PRO DX Nikon F (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069409
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-08-26
Причина уценки:
потертости и мелкие царапины на корпусе, передняя крышка дубликат
17 500 ₽
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Описание
Код товара: 134409
Производитель Tokina
Байонет Nikon F
Тип объектива широкоугольный
Фокусное расстояние переменное
Функции только для неполнокадровых фотоаппаратов, автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, режим макросъемки
Мин. фокусное расстояние 12 мм
Макс. фокусное расстояние 24 мм
Кратность зума 2x
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 61 град.мин
Максимальный угол обзора 99 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 13
Размеры и вес
Диаметр 84 мм
Длина 89.5 мм
Вес 540 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 71С5892
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.