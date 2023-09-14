Описание

Компактный, легкий и качественный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием для фотоаппаратов Minolta/Sony A.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, мелкие царапинки на корпусе, микроцарапины на передней линзе.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.