Объектив Tokina AF 28-210mm f/3.5-5.6 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070203
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-09-15
Причина уценки:
Мелкие царапинки на корпусе, микроцарапины на передней линзе.
6 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Телеобъектив из эпохи плёночной фотографии с характерным рисунком. Есть автофокус.
Установочный байонет Minolta A/Sony A. Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, мелкие царапинки на корпусе, микроцарапины на передней линзе.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.