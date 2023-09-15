Описание

Телеобъектив из эпохи плёночной фотографии с характерным рисунком. Есть автофокус.

Установочный байонет Minolta A/Sony A. Фототехника прошла проверку на работоспособность.



Состояние: 5, мелкие царапинки на корпусе, микроцарапины на передней линзе.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.