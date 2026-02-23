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Объектив Tokina AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4) (б/у)

  • AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4)
  • AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4)
  • AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4)
  • AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4)
  • AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4)
  • AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4)
  • AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4)
Код товара:УТ-00091673
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-02-23/02

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Tokina AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A

Код товара: 156673

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Незначительные потертости на корпусе, трещина на корпусе )
S/n: 4906334
Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.