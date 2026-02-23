Объектив Tokina AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00091673
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-02-23/02
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаSony A
Тип б/у товараОбъективы
Описание
Tokina AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A
Код товара: 156673
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4 (Незначительные потертости на корпусе, трещина на корпусе )
S/n: 4906334
Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.