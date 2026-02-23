Объектив Tokina AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00091673 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-02-23/02 Код товара: УТ-00091673 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-02-23/02 Объектив, система Sony A Тип б/у товара Объективы Все характеристики Tokina AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A Код товара: 156673 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Незначительные потертости на корпусе, трещина на корпусе )

S/n: 4906334

Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Sony A Тип б/у товара Объективы Описание Tokina AF 20-35mm f/3.5-4.5 Sony A Код товара: 156673 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4 (Незначительные потертости на корпусе, трещина на корпусе )

S/n: 4906334

Комплектация: объектив, крышка передняя, крышка задняя

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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