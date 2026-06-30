Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Tokina AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5) (б/у)

  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
  • AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5)
Код товара:УТ-00095129
Артикул:б/у-Н1 К 2026-06-30/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: УТ-00095129

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования, пылинки в корпусе;
S/n:7717255;
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.