Объектив Tokina AF 16-50mm f/2.8 AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00095129
Артикул:б/у-Н1 К 2026-06-30/3
Код товара:УТ-00095129
Артикул:б/у-Н1 К 2026-06-30/3
Объектив, системаNikon F
Тип б/у товараОбъективы
Код товара: УТ-00095129
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования, пылинки в корпусе;
S/n:7717255;
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования, пылинки в корпусе;
S/n:7717255;
Комплектация: крышки, бленда;
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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