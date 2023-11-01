Объектив Tokina 35-70mm f/4 RMC Minolta MD (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071297
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-01
Причина уценки:
Потертости, царапины и небольшие загрязнения корпуса.
6 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Качественный объектив с переменным фокусным расстоянием и постоянной светосилой.
Байонет — Minolta MD.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. потертости, царапины и небольшие загрязнения корпуса.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.