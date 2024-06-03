Описание

Код товара: 141115

Оптическая схема состоит из 15 элементов, в 13 группах. Три элемента асферические, три – из низко-дисперсионного стекла, вроде никоновского ED. Линзы имеют многослойное просветление. Контровый и боковой свет объектив держит очень хорошо. МФД объектива – 28 см. Угол обзора – 107.1º-76.9º. Диафрагма – 9 закруглённых лепестков.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 Потёртости корпуса, бытовые загрязнения, нет резинки на трансфокаторе.

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.