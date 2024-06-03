Объектив Tokina 16-28mm f/2.8 FX EF (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076115
Артикул : б/у-РнД К 2024-06-03
Причина уценки:
Потёртости корпуса, бытовые загрязнения, нет резинки на трансфокаторе.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141115
Оптическая схема состоит из 15 элементов, в 13 группах. Три элемента асферические, три – из низко-дисперсионного стекла, вроде никоновского ED. Линзы имеют многослойное просветление. Контровый и боковой свет объектив держит очень хорошо. МФД объектива – 28 см. Угол обзора – 107.1º-76.9º. Диафрагма – 9 закруглённых лепестков.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4 Потёртости корпуса, бытовые загрязнения, нет резинки на трансфокаторе.
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.