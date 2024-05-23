Объектив Tokina 11-16 f/2.8 IF AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075867
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-05-23
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, небольшие царапины на корпусе в области байонетного крепления, линзы чистые.
28 000 ₽
Гарантия магазина 14 дней
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Описание
Код товара: 140867
Тип объектива кроп
Фокусное расстояние 11-16 мм
Диапазон диафрагмы f/2.8 - 22
Крепление для камеры EF-S
Автофокус да
Мин. расстояние 0,3 м
Диаметр светофильтра 77 мм
Вес 0,55 кг
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 82H9412
Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда, фильтр
Гарантия 14 дней.
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