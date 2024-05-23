Объектив Tokina 11-16 f/2.8 IF AT-X PRO DX Nikon F (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075867 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-05-23

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, небольшие царапины на корпусе в области байонетного крепления, линзы чистые. 28 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140867 Тип объектива кроп

Фокусное расстояние 11-16 мм

Диапазон диафрагмы f/2.8 - 22

Крепление для камеры EF-S

Автофокус да

Мин. расстояние 0,3 м

Диаметр светофильтра 77 мм

Вес 0,55 кг Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 82H9412

Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда, фильтр

Гарантия 14 дней.

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