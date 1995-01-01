Набор аксессуаров Tilta Vintage Camera Cage Travel Kit для Leica Q3, черный
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Характеристики
Описание
Vintage Camera Cage Travel Kit от Tilta – это большой набор аксессуаров, повышающих комфорт при обращении с камерой Leica Q3.
В комплект входит:
- рукоятка-хват с деревянной ручкой Mounting Baseplate with Wooden Grip
- упор для большого пальца Top Protection Plate with Thumb Bracket
- вращающийся штативный адаптер стандарта Arca Swiss
- кожаные пряжки для плечевого ремня Leather Shoulder Strap Buckle
- плечевой ремень светло-коричневого цвета
- крышка объектива (как комплимент, на случай утери оригинальной крышки)
Рукоятка устанавливается в штативное гнездо и плотно прилегает к камере. Выступ под пальцы сделал из натурального эбенового (черного) дерева и отполирован до идеальной гладкости. что обеспечивает надежный захват фотоаппарата в ладони. Нижняя площадка не мешает замене батарей или откидыванию экрана камеры. Упор для большого пальца устанавливается в башмак камеры и левую проушину для ремня (продублирована на пластине). Съемная крышка горячего башмака дает возможность использовать вспышки и другие аксессуары. Вместе упор и рукоятка позволяют очень уверенно держать камеру и фотографировать одной рукой, что любят делать многие фотографы, в особенности снимающие стрит, репортажи и другие подобные сюжеты.
Адаптер Arca обеспечивает прямую совместимость со множеством штативов и других держателей на рынке. Он поворачивается на 90°, чтобы вы всегда могли поставить камеру в удобном направлении. В основании предусмотрено штативное гнездо для совместимости с другими штативами. Кроме того, адаптер оснащен быстросъемным механизмом.
В комплекте также идет прочный плечевой ремень в винтажном стиле и пряжки Shoulder Strap Buckle, которые позволяют использовать с камерой другие ремни, с креплением в виде стропы.
- Основные материалы: алюминиевый сплав, эбеновое дерево.
- Размеры: 150 х 107 х 115 мм
- Вес: 187.5 г