Vintage Camera Cage Travel Kit от Tilta – это большой набор аксессуаров, повышающих комфорт при обращении с камерой Leica Q3.

В комплект входит:

рукоятка-хват с деревянной ручкой Mounting Baseplate with Wooden Grip

упор для большого пальца Top Protection Plate with Thumb Bracket

вращающийся штативный адаптер стандарта Arca Swiss

кожаные пряжки для плечевого ремня Leather Shoulder Strap Buckle

плечевой ремень светло-коричневого цвета

крышка объектива (как комплимент, на случай утери оригинальной крышки)

Рукоятка устанавливается в штативное гнездо и плотно прилегает к камере. Выступ под пальцы сделал из натурального эбенового (черного) дерева и отполирован до идеальной гладкости. что обеспечивает надежный захват фотоаппарата в ладони. Нижняя площадка не мешает замене батарей или откидыванию экрана камеры. Упор для большого пальца устанавливается в башмак камеры и левую проушину для ремня (продублирована на пластине). Съемная крышка горячего башмака дает возможность использовать вспышки и другие аксессуары. Вместе упор и рукоятка позволяют очень уверенно держать камеру и фотографировать одной рукой, что любят делать многие фотографы, в особенности снимающие стрит, репортажи и другие подобные сюжеты.

Адаптер Arca обеспечивает прямую совместимость со множеством штативов и других держателей на рынке. Он поворачивается на 90°, чтобы вы всегда могли поставить камеру в удобном направлении. В основании предусмотрено штативное гнездо для совместимости с другими штативами. Кроме того, адаптер оснащен быстросъемным механизмом.

В комплекте также идет прочный плечевой ремень в винтажном стиле и пряжки Shoulder Strap Buckle, которые позволяют использовать с камерой другие ремни, с креплением в виде стропы.