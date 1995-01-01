Комплект Tilta Vintage Camera Cage Base Kit для камеры Fujifilm X-M5 включает в себя рукоятку с дополнительным хватом из орехового дерева, упор для большого пальца, пару кожаных петель для плечевого ремня, быстросъемную базовую площадку Arca и запасной набор крепежа. Хват и упор значительно улучшают захват камеры в ладони, особенно если вы предпочитаете держать камеру одной рукой. Комплект по стилю прекрасно сочетается с винтажным дизайном самой камеры, поставляется в элегантной металлической коробке.

Рукоятка из орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Обратите внимание: древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку дерево натуральное. Площадка фиксируется на камере винтами в двух точках, через штативное гнездо и через правую проушину для ремня, что обеспечивает максимально плотное крепление без люфта. Упор для пальца просто задвигается в горячий башмак камеры.

Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss («ласточкин хвост»), однако не имеет штативного гнезда. В комплект входит площадка ARCA Adapter for Fujifilm X-T50 / X-M5, которая немного приподнимает камеру и обладает быстросъемным механизмом крепления (рычажком). Если вам необходимо поставить камеру на держатели с винтом 1/4" или 3/8", или же развернуть камеру при установке на 90° (к примеру, для электронных стабилизаторов или 2D видеоголовок), используйте Tilta Universal ARCA Quick Release Baseplate (TA-UABP-B).

Комплект выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Материалы: алюминиевый сплав, ореховое дерево.

дерево. Размеры: 143.7 х 91.4 х 68.6 мм

Вес нетто: 100 г

Камера не входит в комплект.