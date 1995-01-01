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Набор аксессуаров Tilta Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный

  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
Код товара:УТ-00090008
Артикул:TA-T76-A-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Vintage Camera Cage Base Kit от Tilta – это набор аксессуаров, повышающих комфорт при обращении с камерой Leica Q3.

В комплект входит:

  • рукоятка-хват Mounting Baseplate with Leather Grip
  • упор для большого пальца Hot Shoe Thumb Bracket
  • крышка объектива (как комплимент, на случай утери оригинальной крышки)

Рукоятка устанавливается в штативное гнездо и плотно прилегает к камере. Выступ под пальцы отделан натуральной кожей, что обеспечивает надежный захват фотоаппарата в ладони. Нижняя площадка не мешает замене батарей или откидыванию экрана камеры. Упор для большого пальца устанавливается в башмак камеры, на нем продублированы 2 кнопки – доступ к управлению не затруднен. Вместе упор и рукоятка позволяют уверенно держать камеру и фотографировать одной рукой, что любят делать многие фотографы, в особенности снимающие стрит, репортажи и другие подобные сюжеты.

  • Материалы: алюминиевый сплав, натуральная кожа.
  • Размеры: 135 х 112 х 85 мм
  • Вес: 120 г

Обратите внимание: для установки клетки в крепления Arca Swiss необходим адаптер ARCA Quick Release Plate (продается отдельно).