Набор аксессуаров Tilta Vintage Camera Cage Base Kit для Leica Q3, черный
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Характеристики
Описание
Vintage Camera Cage Base Kit от Tilta – это набор аксессуаров, повышающих комфорт при обращении с камерой Leica Q3.
В комплект входит:
- рукоятка-хват Mounting Baseplate with Leather Grip
- упор для большого пальца Hot Shoe Thumb Bracket
- крышка объектива (как комплимент, на случай утери оригинальной крышки)
Рукоятка устанавливается в штативное гнездо и плотно прилегает к камере. Выступ под пальцы отделан натуральной кожей, что обеспечивает надежный захват фотоаппарата в ладони. Нижняя площадка не мешает замене батарей или откидыванию экрана камеры. Упор для большого пальца устанавливается в башмак камеры, на нем продублированы 2 кнопки – доступ к управлению не затруднен. Вместе упор и рукоятка позволяют уверенно держать камеру и фотографировать одной рукой, что любят делать многие фотографы, в особенности снимающие стрит, репортажи и другие подобные сюжеты.
- Материалы: алюминиевый сплав, натуральная кожа.
- Размеры: 135 х 112 х 85 мм
- Вес: 120 г
Обратите внимание: для установки клетки в крепления Arca Swiss необходим адаптер ARCA Quick Release Plate (продается отдельно).