Vintage Camera Cage Base Kit от Tilta – это набор аксессуаров, повышающих комфорт при обращении с камерой Leica Q3.

В комплект входит:

рукоятка-хват Mounting Baseplate with Leather Grip

упор для большого пальца Hot Shoe Thumb Bracket

крышка объектива (как комплимент, на случай утери оригинальной крышки)

Рукоятка устанавливается в штативное гнездо и плотно прилегает к камере. Выступ под пальцы отделан натуральной кожей, что обеспечивает надежный захват фотоаппарата в ладони. Нижняя площадка не мешает замене батарей или откидыванию экрана камеры. Упор для большого пальца устанавливается в башмак камеры, на нем продублированы 2 кнопки – доступ к управлению не затруднен. Вместе упор и рукоятка позволяют уверенно держать камеру и фотографировать одной рукой, что любят делать многие фотографы, в особенности снимающие стрит, репортажи и другие подобные сюжеты.

Материалы: алюминиевый сплав, натуральная кожа.

Размеры: 135 х 112 х 85 мм

Вес: 120 г

Обратите внимание: для установки клетки в крепления Arca Swiss необходим адаптер ARCA Quick Release Plate (продается отдельно).