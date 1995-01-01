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Набор Tilta Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный

  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
  • Vintage Camera Cage Base Kit для Fujifilm X-E5, черный
Код товара:УТ-00090027
Артикул:TA-T91-A-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Набор Tilta Vintage Camera Cage Base Kit включает площадку Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для камеры Fujifilm X-E5 и дополнительный адаптер ARCA Adapter for Tilta Vintage Cage, который увеличивает подъем камеры. Площадка с рукояткой существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из натурального орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы, стабилизаторы и другие устройства. Выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Обратите внимание:

  1. Древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку используется натуральное дерево.
  2. На нижней пластине нет штативного гнезда.