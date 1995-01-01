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Основание для площадки Tilta Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное

  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
  • Universal ARCA Quick Release Baseplate, черное
Код товара:УТ-00083364
Артикул:TA-UABP-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Основание для быстросъемных штативных площадок стандарта Arca Swiss (38 мм). Может использоваться с различными креплениями: присосками, зажимами, шаровыми кронштейнами, штативами без собственной быстросъемной площадки и так далее. Устанавливается на винты 1/4" или 3/8", основание также выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca – это можно использовать, если требуется развернуть камеру на штативе на 90°.

В комплекте идут 2 винта с резьбой 1/4" и плоской головкой под шлицевую отвертку, их можно использовать для монтажа базы. 3 резьбовых гнезда сбоку можно использовать для крепления каких-либо аксессуаров.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 67 х 38 х 18.6 мм
  • Вес: 45 г