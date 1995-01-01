Tilta Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3 – это упор для большого пальца и защитная крышка для верхней панели камеры. Аксессуар устанавливается в горячий башмак камеры и дополнительно фиксируется винтом через левую проушину для ремня. Упор для большого пальца улучшает захват камеры в ладони, он будет особенно полезен для тех, кто любит фотографировать одной рукой.

Крышку горячего башмака можно снять для установки вспышки и других аксессуаров. Пластина выполнена из алюминиевого сплава, внутренняя сторона покрыта бархатистым материалом, чтобы не оставлять царапины на камере.

Совместимо со всеми вариантами Leica Q3, включая Q3 43 и Monochrom.