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Упор для большого пальца Tilta Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3, черный

  • Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3, черный
  • Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3, черный
  • Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3, черный
  • Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3, черный
  • Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3, черный
Код товара:УТ-00090005
Артикул:TA-T76-TPP-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Tilta Top Protection Plate with Thumb Bracket для Leica Q3 – это упор для большого пальца и защитная крышка для верхней панели камеры. Аксессуар устанавливается в горячий башмак камеры и дополнительно фиксируется винтом через левую проушину для ремня. Упор для большого пальца улучшает захват камеры в ладони, он будет особенно полезен для тех, кто любит фотографировать одной рукой.

Крышку горячего башмака можно снять для установки вспышки и других аксессуаров. Пластина выполнена из алюминиевого сплава, внутренняя сторона покрыта бархатистым материалом, чтобы не оставлять царапины на камере.

Совместимо со всеми вариантами Leica Q3, включая Q3 43 и Monochrom.