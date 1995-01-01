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Упор для большого пальца Tilta Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый

  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI, серебристый
Код товара:УТ-00090003
Артикул:TA-T70-TMK-S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Tilta Top Mounting Kit для Fujifilm X100VI является составной частью комплекта Vintage Camera Cage, но может использоваться и отдельно, сам по себе. В данный конкретный набор входит упор для большого пальца, устанавливающийся в горячий башмак, и верхняя «крышка» Protection Plate, которая обеспечивает лучшую его фиксацию: существуют более примитивные варианты упоров, которые могут выскользнуть из башмака сами по себе, а здесь предусмотрена надежная винтовая фиксация.

Упор для пальца улучшает захват камеры в ладони, не дает ей выскользнуть из пальцев, что особенно важно для любителей фотографировать одной рукой. Комплект не ограничивает доступ к органам управления камеры, предусмотрено 2 отверстия для встроенных микрофонов X100VI. Обе детали выполнены из алюминиевого сплава, окрашены в цвет камеры и прекрасно с ней гармонируют.

Производитель рекомендует дополнить этот комплект ручкой-хватом Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip (TA-T70-WG-S) для еще более комфортной работы с камерой и формирования эстетически законченного образа.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 140.3 х 68.6 х 93.4 мм
  • Вес: 20 г
  • Крепеж в комплекте