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Верхняя ручка Tilta Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная (уцененный)

  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
  • Quick Release Handle, в башмак или в гнездо 1/4", черная
Код товара:УТ-00085860
Артикул:TA-QRTH-B (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Верхняя ручка Tilta Quick Release Handle устанавливается в башмак для аксессуаров или в резьбовое гнездо 1/4"-20. По всей поверхности рукоятки располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху также предусмотрено 2 холодных башмака, а спереди имеется отверстие для установки 15-мм направляющей (поперек оси камеры), на которую можно закрепить, к примеру, внешний монитор. Ручка очень прочная, она выточена из бруска алюминиевого сплава. По размерам она хорошо подходит для среднеразмерных комплектов: беззеркальных фотоаппаратов, а также видеокамер типа Sony FX3, FX6 и так далее.

Верхние ручки удобны для ношения камеры между сценами, для крепления дополнительных аксессуаров (внешний монитор, микрофон), а также для съемки с нижнего ракурса.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Вес: 172 г