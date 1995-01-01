Верхняя ручка Tilta Quick Release Handle устанавливается в башмак для аксессуаров или в резьбовое гнездо 1/4"-20. По всей поверхности рукоятки располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8", сверху также предусмотрено 2 холодных башмака, а спереди имеется отверстие для установки 15-мм направляющей (поперек оси камеры), на которую можно закрепить, к примеру, внешний монитор. Ручка очень прочная, она выточена из бруска алюминиевого сплава. По размерам она хорошо подходит для среднеразмерных комплектов: беззеркальных фотоаппаратов, а также видеокамер типа Sony FX3, FX6 и так далее.

Верхние ручки удобны для ношения камеры между сценами, для крепления дополнительных аксессуаров (внешний монитор, микрофон), а также для съемки с нижнего ракурса.