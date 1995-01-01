Шарнирный кронштейн типа Magic Arm для крепления различных аксессуаров, таких как внешние мониторы, осветители и так далее. Две шаровых головки и центральная муфта позволяют свободно отрегулировать положение установленного оборудования. Они фиксируются и освобождаются одной рукояткой, располагающейся по центру, что ускоряет рабочий процесс. С обоих концов кронштейна располагаются зажимы для установки на планку НАТО, сбоку на них дополнительно предусмотрены гнезда 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Максимальная нагрузка: 5 кг

Размеры: 24 х 7.2 х 2.5 см

Вес: 289 г