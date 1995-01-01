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Шарнирный кронштейн Tilta Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг

  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
  • Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
Код товара:УТ-00083366
Артикул:TA-PAA-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Шарнирный кронштейн типа Magic Arm для крепления различных аксессуаров, таких как внешние мониторы, осветители и так далее. Две шаровых головки и центральная муфта позволяют свободно отрегулировать положение установленного оборудования. Они фиксируются и освобождаются одной рукояткой, располагающейся по центру, что ускоряет рабочий процесс. С обоих концов кронштейна располагаются зажимы для установки на планку НАТО, сбоку на них дополнительно предусмотрены гнезда 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Размеры: 24 х 7.2 х 2.5 см
  • Вес: 289 г