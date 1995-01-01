Шарнирный кронштейн Tilta Pro Articulating Arm with Dual NATO Attachments, 24 см, до 5 кг
Код товара:УТ-00083366
Артикул:TA-PAA-B
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяШарнирный
Описание
Шарнирный кронштейн типа Magic Arm для крепления различных аксессуаров, таких как внешние мониторы, осветители и так далее. Две шаровых головки и центральная муфта позволяют свободно отрегулировать положение установленного оборудования. Они фиксируются и освобождаются одной рукояткой, располагающейся по центру, что ускоряет рабочий процесс. С обоих концов кронштейна располагаются зажимы для установки на планку НАТО, сбоку на них дополнительно предусмотрены гнезда 1/4"-20 с отверстиями под боковые шпильки.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Размеры: 24 х 7.2 х 2.5 см
- Вес: 289 г