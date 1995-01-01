Зарядная станция Tilta Charging Station для 4х NP-W235
Код товара:УТ-00083402
Артикул:TBC-W235-GN
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Fujifilm NP-W235 обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим адаптер на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батареи от грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.
- Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
- Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик
- Размеры: 122 х 77 х 57 мм
- Вес: 172 г
- Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF