Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Fujifilm NP-W235 обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим адаптер на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батареи от грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.

Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А

Зарядный ток: 8.4В 1-1.5А

Материалы: поликарбонат, АБС пластик

Размеры: 122 х 77 х 57 мм

Вес: 172 г

Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C

Совместимые камеры: