Аккумуляторная батарея Tilta TNP-W235 – аналог оригинального аккумулятора Fujifilm NP-W235​. Батарея оснащена портом USB-C и контроллером заряда, поэтому для ее зарядки не требуется специальных зарядных устройств – просто подключите USB-C кабель. Это особенно удобно в дороге, в путешествиях: меньше багажа, больше свободного места в рюкзаке. Аккумулятор заряжается от 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Аккумулятор также можно заряжать в зарядных станциях, таких как Tilta Battery Charging Station.

Декодированный чип обеспечивает полную совместимость с камерами Fujifilm, аккумулятор точно сообщает уровень заряда – никаких сюрпризов с внезапными выключениями камеры во время записи. Батарея обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, повышенного напряжения и повышенной силы тока, глубокого разряда и так далее. Безопасность аккумулятора подтверждают сертификаты CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI.

Характеристики

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 2400 мАч

Материалы корпуса: поликарбонат, АБС пластик

Ток заряда: 5В 2А (USB-C порт)

Размеры: 52.3 х 38.8 х 22.8 мм

Вес: 82.5 г

Комплектация: аккумулятор, кабель USB-C

Совместимые камеры: