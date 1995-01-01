Аккумулятор Tilta NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый

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Код товара: УТ-00083397 Артикул: TNP-FW50-GN Код товара: УТ-00083397 Артикул: TNP-FW50-GN Литий-ионная аккумуляторная батарея Tilta TNP-FW50 может использоваться вместо оригинального аккумулятора Sony NP-FW50. Батарея корректно показывает уровень заряда и имеет сертификаты соответствия. Встроенный USB-C порт позволяет заряжать ее от различных источников питания как дома, так и в дороге. Время зарядки составляет 2.1 ч. Напряжение 7.4 В, емкость 980 мАч. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-ионная аккумуляторная батарея Tilta TNP-FW50 может использоваться вместо оригинального аккумулятора Sony NP-FW50. Батарея корректно показывает уровень заряда и имеет сертификаты безопасности CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI. Встроенный USB-C порт позволяет заряжать ее от различных источников питания как дома, так и в дороге. Время зарядки составляет 2.1 ч. Напряжение 7.4 В, емкость 980 мАч. Размеры: 45.3 х 31.9 х 18.5 мм

Вес: 46.5 г Совместимые камеры: Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

Alpha ZV-E10

NEX - все модели.

SLT: A33, A35, A37, A55

Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L Видео Наш обзор

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