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Аккумулятор Tilta NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый

  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
  • NP-FW50 с разъемом USB-C, 980 мАч, зеленый
Код товара:УТ-00083397
Артикул:TNP-FW50-GN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-ионная аккумуляторная батарея Tilta TNP-FW50 может использоваться вместо оригинального аккумулятора Sony NP-FW50. Батарея корректно показывает уровень заряда и имеет сертификаты безопасности CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL, BSMI. Встроенный USB-C порт позволяет заряжать ее от различных источников питания как дома, так и в дороге. Время зарядки составляет 2.1 ч. Напряжение 7.4 В, емкость 980 мАч.

Размеры: 45.3 х 31.9 х 18.5 мм
Вес: 46.5 г

Совместимые камеры:

  • Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
  • Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
  • Alpha ZV-E10
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L