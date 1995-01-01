Держатель для планшета Tilta Multi-Functional Mounting Clamp for iPad совместим c устройствами шириной (или высотой) от 105 до 240 мм: планшеты устанавливаются поперек, а смартфоны можно установить в него вертикально. Ширины захвата с большим запасом хватает даже для 13-дюймовых iPad Pro. Благодаря большому экрану с высокой яркостью и отличным разрешением, хорошей камере и широкой совместимости с различными приложениями многие используют Apple iPad как в качестве видеокамеры, так и в качестве внешнего монитора с возможностью дистанционного управления фотоаппаратами.

Держатель Tilta TA-MMC-AI-B может устанавливаться как на штативные головки стандарта Arca Swiss, так и на головки с обычным штативным винтом 1/4". С тыльной стороны по центру располагается планка НАТО с еще одним отверстием под винт 1/4", а сверху – холодный башмак для аксессуаров. Это позволяет как закрепить планшет на штативе или клетке от камеры, так и навесить пару дополнительных аксессуаров: например, микрофон, осветитель или батарейную площадку.

После установки планшета захват блокируется рычажком на задней панели. Держатель полностью выполнен из металла, что обеспечивает высокую прочность, а силиконовые накладки на внутренних поверхностях предотвращают появление царапин.