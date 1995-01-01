Рукоятка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X-M5, серебристая
Код товара:УТ-00083417
Артикул:TA-T73-WG-S
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараХват
Описание
Площадка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для камеры Fujifilm X-M5 существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из натурального орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. В комплект также входит пара кожаных проушин для плечевого ремня и ключ T10 Torx.
Площадка выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.
Обратите внимание:
- Нижняя часть пластины не имеет штативного гнезда. Она выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss.
- Если вам необходимо развернуть камеру на 90° (к примеру, для установки на электронный стабилизатор) или поставить на держатели с винтами 1/4" или 3/8", используйте Tilta Universal ARCA Quick Release Baseplate (TA-UABP-B).
- Древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку используется натуральное дерево.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, дерево
- Размеры: 115.2 х 53 х 51.3 мм
- Вес: 46.5 г