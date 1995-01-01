Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рукоятка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X-M5, черная

  • Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X-M5, черная
  • Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X-M5, черная
  • Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X-M5, черная
  • Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X-M5, черная
  • Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X-M5, черная
Код товара:УТ-00083416
Артикул:TA-T73-WG-B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Площадка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для камеры Fujifilm X-M5 существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из натурального орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. В комплект также входит пара кожаных проушин для плечевого ремня и ключ T10 Torx.

Площадка выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Обратите внимание:

  • Нижняя часть пластины не имеет штативного гнезда. Она выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss.
  • Если вам необходимо развернуть камеру на 90° (к примеру, для установки на электронный стабилизатор) или поставить на держатели с винтами 1/4" или 3/8", используйте Tilta Universal ARCA Quick Release Baseplate (TA-UABP-B).
  • Древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку используется натуральное дерево.

Характеристики

  • Материалы: алюминиевый сплав, дерево
  • Размеры: 115.2 х 53 х 51.3 мм
  • Вес: 46.5 г