Площадка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для камеры Fujifilm X-M5 существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из натурального орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. В комплект также входит пара кожаных проушин для плечевого ремня и ключ T10 Torx.

Площадка выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Обратите внимание:

Нижняя часть пластины не имеет штативного гнезда. Она выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss.

Если вам необходимо развернуть камеру на 90° (к примеру, для установки на электронный стабилизатор) или поставить на держатели с винтами 1/4" или 3/8", используйте Tilta Universal ARCA Quick Release Baseplate (TA-UABP-B).

Древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку используется натуральное дерево.

Характеристики