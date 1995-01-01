Площадка Tilta Mounting Baseplate with Wooden Grip для Fujifilm X100VI существенно улучшает захват камеры, особенно если вы предпочитаете удерживать ее одной рукой во время съемки. Рукоятка из отполированного орехового дерева очень приятна как на вид, так и на ощупь. Площадка фиксируется на камере винтами в двух точках, через штативное гнездо и через правую проушину для ремня, что обеспечивает максимально плотное крепление без люфта. В комплект также входит пара кожаных проушин для плечевого ремня и запасной крепеж.

Площадка выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

Обратите внимание:

Нижняя часть пластины не имеет штативного гнезда. Она выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss.

Если вам необходимо развернуть камеру на 90° (к примеру, для установки на электронный стабилизатор) или поставить на держатели с винтами 1/4" или 3/8", используйте Tilta Universal ARCA Quick Release Baseplate (TA-UABP-B).

Древесный рисунок и оттенок рукоятки могут немного отличаться от экземпляра к экземпляру, поскольку используется натуральное дерево.

Характеристики