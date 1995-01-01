Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Площадка Tilta Mini V-Mount Battery Plate Kit I, для батарей V-Mount

  • Mini V-Mount Battery Plate Kit I, для батарей V-Mount
  • Mini V-Mount Battery Plate Kit I, для батарей V-Mount
  • Mini V-Mount Battery Plate Kit I, для батарей V-Mount
  • Mini V-Mount Battery Plate Kit I, для батарей V-Mount
  • Mini V-Mount Battery Plate Kit I, для батарей V-Mount
Код товара:УТ-00083358
Артикул:TA-MBP-K1-V

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Металлическая площадка для установки на клетку батарей типа V-Mount. Предлагается несколько вариантов крепления: на пару 15-мм направляющих (LWS), на болты 1/4", М4 или M3.5 (все гнезда подписаны). Использование батарей V-Mount высокой емкости позволяет питать как саму камеру, так и внешние аксессуары: осветители, мониторы, передатчики сигнала и так далее. Площадка совместима как с полноразмерными аккумуляторами V-Mount, так и с их микроверсиями, причем батарею можно устанавливать и вертикально, и горизонтально.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.