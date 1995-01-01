Металлическая площадка для установки на клетку батарей типа V-Mount. Предлагается несколько вариантов крепления: на пару 15-мм направляющих (LWS), на болты 1/4", М4 или M3.5 (все гнезда подписаны). Использование батарей V-Mount высокой емкости позволяет питать как саму камеру, так и внешние аксессуары: осветители, мониторы, передатчики сигнала и так далее. Площадка совместима как с полноразмерными аккумуляторами V-Mount, так и с их микроверсиями, причем батарею можно устанавливать и вертикально, и горизонтально.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.