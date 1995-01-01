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Система поддержки Tilta Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI

  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
  • Dual Handle Gimbal Support System, для стабилизаторов DJI
Код товара:УТ-00083362
Артикул:GSS-T04-DHB2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект Tilta Lightweight Dual Handle Gimbal Support System предназначен для поддержки стабилизаторов DJI Ronin, он позволяет оператору вести съемку длительное время без появления усталости. Комплект состоит из двух боковых рукояток, пояса и плечевой разгрузки. Рукоятки крепятся к планкам НАТО, ручка стабилизатора упирается в крепление на поясе, а плечевые ремни пристегиваются к рукояткам: в итоге вы можете полностью отпустить камеру со стабилизатором, она не упадет. Нагрузка на руки, таким образом, сводится к минимуму, при этом обеспечивается достаточно широкая свобода движения. Стабилизатор быстро снимается с креплений при необходимости.

Комплект подходит и для съемки с камерой на уровне груди, и для съемки с камерой на высоте лица. На рукоятках предусмотрены точки крепления для дополнительных аксессуаров: 2 холодных башмака и несколько резьбовых гнезд 1/4". Длина пояса регулируется в пределах от 85 до 130 см.

Комплектация:

  • Рукоятка правая
  • Рукоятка левая
  • Плечевая разгрузка
  • Пояс
  • Крепление на планку НАТО
  • Адаптер для батарейной ручки стабилизатора
  • Адаптер для треноги стабилизатора
  • Кольца для крепления ремней, 2 шт.
  • Чехол

Совместимые модели:

  • DJI Ronin RSC 2
  • DJI Ronin RS 2
  • DJI Ronin RS 3
  • DJI Ronin RS 3 Mini
  • DJI Ronin RS 3 Pro
  • DJI Ronin RS 4
  • DJI Ronin RS 4 Pro