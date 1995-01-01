Крышка для объектива Tilta Lens Cap Fujifilm X100V / X100VI, серебристая
Код товара:УТ-00083423
Артикул:TA-T70-LC-S
Товар не найден
Характеристики
Область примененияДля оптики, Защита / ношение
Тип аксессуараКрышки, заглушки
Описание
Крышка объектива для камер Fujifilm X100V и X100VI защищает линзы от грязи и механических повреждений. Выполнена в винтажном стиле, хорошо сочетающемся с дизайном самой камеры, быстро снимается и устанавливается. Материал: алюминиевый сплав. Выпускается в двух цветах: черном и серебристом.
- Диаметр: 61.5 мм
- Вес: 19 г