Крышка для объектива Tilta Lens Cap Fujifilm X100V / X100VI, серебристая

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Код товара: УТ-00083423 Артикул: TA-T70-LC-S Код товара: УТ-00083423 Артикул: TA-T70-LC-S Область применения Для оптики, Защита / ношение Тип аксессуара Крышки, заглушки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Для оптики, Защита / ношение Тип аксессуара Крышки, заглушки Описание Крышка объектива для камер Fujifilm X100V и X100VI защищает линзы от грязи и механических повреждений. Выполнена в винтажном стиле, хорошо сочетающемся с дизайном самой камеры, быстро снимается и устанавливается. Материал: алюминиевый сплав. Выпускается в двух цветах: черном и серебристом. Диаметр: 61.5 мм

Вес: 19 г Видео Наш обзор

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