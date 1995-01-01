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Крышка для объектива Tilta Lens Cap Fujifilm X100V / X100VI, черная

  • Lens Cap для Fujifilm X100V / X100VI, черная
  • Lens Cap для Fujifilm X100V / X100VI, черная
  • Lens Cap для Fujifilm X100V / X100VI, черная
Код товара:УТ-00083422
Артикул:TA-T70-LC-B

Товар не найден

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Описание
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Описание

Крышка объектива для камер Fujifilm X100V и X100VI защищает линзы от грязи и механических повреждений. Выполнена в винтажном стиле, хорошо сочетающемся с дизайном самой камеры, быстро снимается и устанавливается. Материал: алюминиевый сплав. Выпускается в двух цветах: черном и серебристом.

  • Диаметр: 61.5 мм
  • Вес: 19 г