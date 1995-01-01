Крышка объектива Tilta Lens Cap Black для Leica Q3, черная

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Код товара: УТ-00090010 Артикул: TA-T76-LC-B Код товара: УТ-00090010 Артикул: TA-T76-LC-B Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Крышки, заглушки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Крышки, заглушки Описание Запасная крышка объектива для фотоаппарата Leica Q3 – на случай утери оригинала. Крышка выполнена из алюминиевого сплава и точно совпадает по размеру, что обеспечивает плотную, надежную посадку. Дизайн идеально сочетается c камерой: элегантный современный вид, четкие линии, сдержанная изысканность. Видео Наш обзор

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