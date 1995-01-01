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Крышка объектива Tilta Lens Cap Black для Leica Q3, черная

  • Lens Cap Black для Leica Q3, черная
  • Lens Cap Black для Leica Q3, черная
  • Lens Cap Black для Leica Q3, черная
Код товара:УТ-00090010
Артикул:TA-T76-LC-B

Товар не найден

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Описание
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Описание

Запасная крышка объектива для фотоаппарата Leica Q3 – на случай утери оригинала. Крышка выполнена из алюминиевого сплава и точно совпадает по размеру, что обеспечивает плотную, надежную посадку. Дизайн идеально сочетается c камерой: элегантный современный вид, четкие линии, сдержанная изысканность.