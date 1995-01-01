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Чехол Tilta Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый

  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
  • Leather Camera Case для Fujifilm GFX100RF, коричневый
Код товара:УТ-00090015
Артикул:TA-T81-LCC-BN

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кожаный «получехол» для камеры Fujifilm GFX100RF (верхняя часть не предусмотрена). Натуральная кожа на каркасе из алюминия отлично впитывает и отводит пот, камера не скользит в руках в жаркие дни или при продолжительной фотосъемке. Кроме того, чехол защищает нижнюю часть корпуса от появления царапин, потертостей, придает камере интересный вид, не мешая управлению. Откидной клапан обеспечивает быстрый доступ к батарейному отсеку.

Чехол устанавливается в штативное гнездо камеры, которое продублировано без смещения относительно линии оптической оси.