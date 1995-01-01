Кожаный «получехол» для камеры Fujifilm GFX100RF (верхняя часть не предусмотрена). Натуральная кожа на каркасе из алюминия отлично впитывает и отводит пот, камера не скользит в руках в жаркие дни или при продолжительной фотосъемке. Кроме того, чехол защищает нижнюю часть корпуса от появления царапин, потертостей, придает камере интересный вид, не мешая управлению. Откидной клапан обеспечивает быстрый доступ к батарейному отсеку.

Чехол устанавливается в штативное гнездо камеры, которое продублировано без смещения относительно линии оптической оси.