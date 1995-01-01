Система Tilta Hydra Alien Mini предназначена для монтажа и стабилизации компактных и экшен-камер, а также смартфонов (держатель для смартфона не входит в комплект). Максимальная нагрузка составляет 600 г. Для более крупных камер используйте подвес Hydra Alien, который выдерживает оборудование весом до 7.5 кг.

Основное предназначение системы – крепление камеры на автомобиль, ее также можно применять для стабилизации камеры при активном движении (быстрый шаг, бег). Hydra Alien Mini использует гидравлический амортизатор с регулируемой нагрузкой (от 150 до 600 г), в комплект также входит металлический грузик на 220 г, который позволяет утяжелить камеру, если она слишком легкая. Положение камеры регулируется с помощью нескольких кронштейнов, ее можно крепить как на горизонтальные поверхности (капот, крыша), так и на вертикальные (крылья, двери машины). Производитель заявляет, что подвес можно безопасно использовать на скорости до 100 км/ч (на высоких скоростях мы рекомендуем страховать камеру отдельным тросом).

Автоматическая вакуумная присоска работает очень просто: протрите поверхность для удаления пыли и жира, установите присоску и нажмите на красную кнопку. Встроенный насос автоматически откачает воздух до необходимого уровня, а благодаря датчику давления вы можете не переживать за то, что крепление ослабнет через некоторое время – встроенного аккумулятора хватает приблизительно на 14 часов использования, оставшаяся емкость заряда и другие параметры выводятся на небольшой монохромный экран.

Комплектация

Присоска с электронным управлением, встроенное розеточное крепление 25 мм

Кронштейн-амортизатор Shock Absorbing Arm for Hydra Alien Mini

Грузик 220g Counterweight

Кронштейн - угловой адаптер Mounting Bracket

Длинный кронштейн Support Arm

Рукоятка Handheld Handle

Крепление для камеры DJI Osmo Pocket 3

Кейс Soft Carrying Case для всего набора

Характеристики