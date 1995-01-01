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Система для монтажа камеры Tilta Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green

  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
  • Hydra Alien Mini Ultimate Kit, цвет: Forest Green
Код товара:УТ-00083372
Артикул:HDA-T15-C-FG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Система Tilta Hydra Alien Mini предназначена для монтажа и стабилизации компактных и экшен-камер, а также смартфонов (держатель для смартфона не входит в комплект). Максимальная нагрузка составляет 600 г. Для более крупных камер используйте подвес Hydra Alien, который выдерживает оборудование весом до 7.5 кг.

Основное предназначение системы – крепление камеры на автомобиль, ее также можно применять для стабилизации камеры при активном движении (быстрый шаг, бег). Hydra Alien Mini использует гидравлический амортизатор с регулируемой нагрузкой (от 150 до 600 г), в комплект также входит металлический грузик на 220 г, который позволяет утяжелить камеру, если она слишком легкая. Положение камеры регулируется с помощью нескольких кронштейнов, ее можно крепить как на горизонтальные поверхности (капот, крыша), так и на вертикальные (крылья, двери машины). Производитель заявляет, что подвес можно безопасно использовать на скорости до 100 км/ч (на высоких скоростях мы рекомендуем страховать камеру отдельным тросом).

Автоматическая вакуумная присоска работает очень просто: протрите поверхность для удаления пыли и жира, установите присоску и нажмите на красную кнопку. Встроенный насос автоматически откачает воздух до необходимого уровня, а благодаря датчику давления вы можете не переживать за то, что крепление ослабнет через некоторое время – встроенного аккумулятора хватает приблизительно на 14 часов использования, оставшаяся емкость заряда и другие параметры выводятся на небольшой монохромный экран.

Комплектация

  • Присоска с электронным управлением, встроенное розеточное крепление 25 мм
  • Кронштейн-амортизатор Shock Absorbing Arm for Hydra Alien Mini
  • Грузик 220g Counterweight
  • Кронштейн - угловой адаптер Mounting Bracket
  • Длинный кронштейн Support Arm
  • Рукоятка Handheld Handle
  • Крепление для камеры DJI Osmo Pocket 3
  • Кейс Soft Carrying Case для всего набора

Характеристики

  • Размеры: 181 х 37.4 х 70.5 мм
  • Вес: 1048 г
  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Допустимый вес оборудования: от 150 до 600 г.
  • Совместимые камеры: DJI Action 3/4, DJI Pocket 3, Insta360 X4/X3, GoPro HERO (все модели), смартфоны – через адаптер или клетку.