Упор для большого пальца Tilta Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X100VI, серебристый
Код товара:УТ-00083383
Артикул:TA-T70-TB-S
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараХват
Описание
Металлический упор для большого пальца устанавливается в горячий башмак камеры Fujifilm X100VI и обеспечивает более надежный, более уверенный захват фотоаппарата в ладони. В особенности полезен при съемке одной рукой, навскидку. Выпускается в черном или в серебристом цвете.
Для лучшей фиксации рекомендуется использовать верхнюю площадку Tilta Top Protection Plate (TA-T70-TPP).
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 69.7 х 34 х 12.5 мм
- Вес: 7.5 г