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Упор для большого пальца Tilta Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X100VI, серебристый

  • Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X100VI, серебристый
  • Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X100VI, серебристый
Код товара:УТ-00083383
Артикул:TA-T70-TB-S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлический упор для большого пальца устанавливается в горячий башмак камеры Fujifilm X100VI и обеспечивает более надежный, более уверенный захват фотоаппарата в ладони. В особенности полезен при съемке одной рукой, навскидку. Выпускается в черном или в серебристом цвете.

Для лучшей фиксации рекомендуется использовать верхнюю площадку Tilta Top Protection Plate (TA-T70-TPP).

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 69.7 х 34 х 12.5 мм
  • Вес: 7.5 г