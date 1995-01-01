Упор для большого пальца Tilta Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X100VI, черный

<





>

Код товара: УТ-00083382 Артикул: TA-T70-TB-B Код товара: УТ-00083382 Артикул: TA-T70-TB-B Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Описание Металлический упор для большого пальца устанавливается в горячий башмак камеры Fujifilm X100VI и обеспечивает более надежный, более уверенный захват фотоаппарата в ладони. В особенности полезен при съемке одной рукой, навскидку. Выпускается в черном или в серебристом цвете. Для лучшей фиксации рекомендуется использовать верхнюю площадку Tilta Top Protection Plate (TA-T70-TPP). Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 69.7 х 34 х 12.5 мм

Вес: 7.5 г Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.