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Упор для большого пальца Tilta Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X-M5, черный

  • Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X-M5, черный
  • Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X-M5, черный
  • Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X-M5, черный
Код товара:УТ-00083414
Артикул:TA-T73-TB-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Упор Tilta Hot Shoe Thumb Bracket обеспечивает дополнительный выступ для большого пальца, что улучшает захват камеры в руке (особенно если вы предпочитаете снимать навскидку, одной рукой). Выполнен специально под размеры камеры Fujifilm X-M5, не мешает ее управлению. Хорошо сочетается с деревянной рукояткой (Mounting Baseplate with Wooden Grip) или кожаным чехлом от Tilta.

Выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 7.2 х 3.2 х 1.3 см
  • Вес: 6 г