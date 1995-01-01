Упор для большого пальца Tilta Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X-M5, черный
Код товара:УТ-00083414
Артикул:TA-T73-TB-B
Товар не найден
Характеристики
Область примененияЗащита / ношение
Тип аксессуараХват
Описание
Упор Tilta Hot Shoe Thumb Bracket обеспечивает дополнительный выступ для большого пальца, что улучшает захват камеры в руке (особенно если вы предпочитаете снимать навскидку, одной рукой). Выполнен специально под размеры камеры Fujifilm X-M5, не мешает ее управлению. Хорошо сочетается с деревянной рукояткой (Mounting Baseplate with Wooden Grip) или кожаным чехлом от Tilta.
Выпускается в 2 цветах: черном и серебристом.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 7.2 х 3.2 х 1.3 см
- Вес: 6 г