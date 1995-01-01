Упор для большого пальца Tilta Hot Shoe Thumb Bracket для Fujifilm X-M5, черный

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Код товара: УТ-00083414 Артикул: TA-T73-TB-B Код товара: УТ-00083414 Артикул: TA-T73-TB-B Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Защита / ношение Тип аксессуара Хват Описание Упор Tilta Hot Shoe Thumb Bracket обеспечивает дополнительный выступ для большого пальца, что улучшает захват камеры в руке (особенно если вы предпочитаете снимать навскидку, одной рукой). Выполнен специально под размеры камеры Fujifilm X-M5, не мешает ее управлению. Хорошо сочетается с деревянной рукояткой (Mounting Baseplate with Wooden Grip) или кожаным чехлом от Tilta. Выпускается в 2 цветах: черном и серебристом. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 7.2 х 3.2 х 1.3 см

Вес: 6 г Видео Наш обзор

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