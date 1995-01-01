Упор для большого пальца устанавливается в горячий башмак камеры и улучшает захват камеры в ладони, не дает ей выскользнуть из пальцев, что особенно важно для любителей фотографировать, удерживая камеру одной рукой. Упор выполнен из алюминиевого сплава и окрашен точно в цвет Leica Q3, поэтому смотрится максимально органично. Доступ к органам управления камеры остается свободным, для этого предусмотрены 2 нажимные кнопки. Единственное, что получается недоступным – это диск диоптрийной коррекции видоискателя.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 119.4 x 88.9 x 71.1 мм

Вес: 91 г