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Упор для большого пальца Tilta Hot Shoe Thumb Bracket для Leica Q3, черный

  • Hot Shoe Thumb Bracket для Leica Q3, черный
  • Hot Shoe Thumb Bracket для Leica Q3, черный
  • Hot Shoe Thumb Bracket для Leica Q3, черный
Код товара:УТ-00090004
Артикул:TA-T76-TB-B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Упор для большого пальца устанавливается в горячий башмак камеры и улучшает захват камеры в ладони, не дает ей выскользнуть из пальцев, что особенно важно для любителей фотографировать, удерживая камеру одной рукой. Упор выполнен из алюминиевого сплава и окрашен точно в цвет Leica Q3, поэтому смотрится максимально органично. Доступ к органам управления камеры остается свободным, для этого предусмотрены 2 нажимные кнопки. Единственное, что получается недоступным – это диск диоптрийной коррекции видоискателя.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 119.4 x 88.9 x 71.1 мм
  • Вес: 91 г