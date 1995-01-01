Переходник Tilta ES-T20-HE позволяет установить оригинальную рукоятку управления Sony Grip Remote Control, входящую в базовый комплект камеры FX6, на удлинительный кронштейн, когда камера, к примеру, используется на плечевом риге. Адаптер ставится в стандартное розеточное крепление Arri (Arri Rosette), поэтому может использоваться как с кронштейнами Tilta, так и с моделями других производителей. В комплект также входит удлинитель для кабеля управления Sony.