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Переходник Tilta Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6

  • Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6
  • Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6
  • Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6
  • Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6
  • Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6
  • Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6
  • Handgrip Extender для рукоятки Sony FX6
Код товара:УТ-00083371
Артикул:ES-T20-HE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Переходник Tilta ES-T20-HE позволяет установить оригинальную рукоятку управления Sony Grip Remote Control, входящую в базовый комплект камеры FX6, на удлинительный кронштейн, когда камера, к примеру, используется на плечевом риге. Адаптер ставится в стандартное розеточное крепление Arri (Arri Rosette), поэтому может использоваться как с кронштейнами Tilta, так и с моделями других производителей. В комплект также входит удлинитель для кабеля управления Sony.