Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Клетка Tilta Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная

  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
  • Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
Код товара:УТ-00083374
Артикул:TA-T68-HCC-B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Полуклетка Tilta Half Camera Cage выполнена точно под размер камеры Canon EOS R5 Mark II. Она предоставляет нижнюю штативную площадку в форме «хвоста» Arca Swiss, проушины для плечевого и кистевого ремней, а также несколько резьбовых гнезд M3, 1/4" и 3/8" для крепления различных аксессуаров или для вертикальной установки камеры на штатив. При весе 97.5 г данная модель едва ощущается на камере, доступ ко всем органам управления и интерфейсам остается свободным. Клетка фиксируется в 2 точках для максимально плотного прилегания. Места контакта покрыты силиконом, поэтому клетка не оставляет царапин на корпусе фотоаппарата. В комплекте идет магнитный ключ-мультитул, который крепится в углубление в нижней части клетки.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 145.4 х 95.4 х 68.2 мм
  • Вес: 97.5 г