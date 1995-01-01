Полуклетка Tilta Half Camera Cage выполнена точно под размер камеры Canon EOS R5 Mark II. Она предоставляет нижнюю штативную площадку в форме «хвоста» Arca Swiss, проушины для плечевого и кистевого ремней, а также несколько резьбовых гнезд M3, 1/4" и 3/8" для крепления различных аксессуаров или для вертикальной установки камеры на штатив. При весе 97.5 г данная модель едва ощущается на камере, доступ ко всем органам управления и интерфейсам остается свободным. Клетка фиксируется в 2 точках для максимально плотного прилегания. Места контакта покрыты силиконом, поэтому клетка не оставляет царапин на корпусе фотоаппарата. В комплекте идет магнитный ключ-мультитул, который крепится в углубление в нижней части клетки.

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 145.4 х 95.4 х 68.2 мм

Вес: 97.5 г