Клетка Tilta Half Camera Cage для Canon R5 Mark II, черная
Товар не найден
Характеристики
Описание
Полуклетка Tilta Half Camera Cage выполнена точно под размер камеры Canon EOS R5 Mark II. Она предоставляет нижнюю штативную площадку в форме «хвоста» Arca Swiss, проушины для плечевого и кистевого ремней, а также несколько резьбовых гнезд M3, 1/4" и 3/8" для крепления различных аксессуаров или для вертикальной установки камеры на штатив. При весе 97.5 г данная модель едва ощущается на камере, доступ ко всем органам управления и интерфейсам остается свободным. Клетка фиксируется в 2 точках для максимально плотного прилегания. Места контакта покрыты силиконом, поэтому клетка не оставляет царапин на корпусе фотоаппарата. В комплекте идет магнитный ключ-мультитул, который крепится в углубление в нижней части клетки.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 145.4 х 95.4 х 68.2 мм
- Вес: 97.5 г