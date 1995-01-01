Клетка Tilta Full Camera Cage для Sony FX2, черная
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Характеристики
Описание
Металлическая клетка для видеокамеры Sony FX2 предоставляет возможность для установки различных аксессуаров: боковых и верхних ручек, микрофонов, мониторов, осветителей, внешнего питания, аксессуаров для оптики и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4" и 3/8" (большая часть – с отверстиями под боковые шпильки), сверху предусмотрен холодный башмак, сверху и слева – планки НАТО. Верхняя часть клетки является съемной, что обеспечивает совместимость с оригинальной рукояткой Sony XLR Top Handle.
В комплекте с клеткой идут съемные зажимы для кабелей HDMI и USB, они обеспечивают надежное соединение и предотвращают поломки гнезд камеры при резких рывках за кабель. Также в комплекте съемная пластина формата Arca Swiss: ее можно закрепить как снизу, так и справа для удобства вертикальной съемки (доступ к интерфейсам камеры остается открытым). Пластина позволяет быстро устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы (DJI серии Ronin и др.).
Основная часть клетки фиксируется на камере в 3 точках, а верхняя часть – в 2 резьбовых гнезда на верхней панели камеры. Это обеспечивает максимально плотное соединение, без каких-либо люфтов. Доступ ко всем органам управления, батарейному отсеку, картам памяти остается свободным. Предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремня. В основании клетки с помощью магнитов фиксируется ключ для установки и демонтажа камеры.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры: 159.4 х 74.3 х 109.6 мм
- Вес: 250 г
Комплектация:
- Клетка Full Camera Cage
- Верхняя площадка Hot Shoe Top Plate
- Штативная площадка ARCA Bottom Plate
- Зажим-фиксатор для HDMI кабеля
- Зажим-фиксатор для USB кабеля
- Ключ (шлицевая отвертка + шестигранник)