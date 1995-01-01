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Клетка Tilta Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая

  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
  • Full Camera Cage для DJI Osmo Action 6, титаново-серая
Код товара:УТ-00090039
Артикул:TA-T95-FCC-TG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая клетка Tilta Full Camera Cage для экшн-камеры DJI Osmo Action 6 обеспечивает дополнительную противоударную защиту и возможность установить аксессуары (например, небольшой осветитель или приемник для радиомикрофона). Для этого сверху имеется холодный башмак, а сбоку – резьбовое гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. Это же гнездо можно использовать для установки камеры в вертикальном положении. Доступ к органам управления, батарейному отсеку и USB-C интерфейсу остается открытым, а сверху располагается оранжевая спусковая кнопка (при желании ее можно снять). Клетка также не мешает установке опциональных светофильтров.

Клетка совместима с оригинальным магнитным креплением DJI, вы также можете использовать магнитную площадку Tilta Quick Release Mounting Baseplate (арт. TA-T95-QRMB-B или TA-T95-QRMB-TG, продается отдельно). Накладки из силикона и фетра обеспечивают плотную фиксацию и отсутствие царапин на корпусе камеры.

Клетка выпускается в 2 цветах: черном и титаново-сером.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон, фетр.
  • Размеры: 84.3 х 32.5 х 61.3 мм
  • Вес: 69.5 г