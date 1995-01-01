Клетка Tilta Full Camera Cage для камеры Canon EOS R50 V выполнена в оригинальном модульном дизайне: по периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4", а адаптеры в виде холодного башмака, планки НАТО и штативной площадки типа Arca Swiss являются съемными. Это позволяет снизить вес, если какое-либо крепление вам не нужно, а также располагать аксессуары так, как вам удобно. К примеру, штативную площадку можно расположить сбоку для более комфортной вертикальной съемки. Рядом с резьбовыми гнездами располагаются отверстия под боковые шпильки, которые предотвращают самопроизвольное вращение установленных аксессуаров.

Клетка позволяет навесить на камеру самые разные аксессуары: рукоятки, микрофоны, мониторы, внешние источники питания (батарейные площадки), осветители, аксессуары для оптики и так далее. При этом доступ к батарее, органам управления, USB и HDMI интерфейсам остается свободным, а монитор камеры можно откидывать в сторону. Предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремней. Клетка фиксируется в 2 точках: через нижнее и боковое штативные гнезда фотоаппарата.

Встроенная рукоятка с силиконовой накладкой позволяет держать камеру точно так же, как если бы клетки не было.

Адаптер с башмаком обладает быстросъемным механизмом: аксессуар фиксируется в башмаке с помощью металлической шпильки, которая опускается при нажатии на кнопку сбоку. В углублении на штативной площадке с помощью магнитов удерживается небольшой ключ-монетка для сборки и разборки комплекта.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь.

Размеры: 132.3 х 50.3 х 87 мм

Вес: 100 г (только клетка), 173 г (со всеми аксессуарами)

Клетка выпускается в 2 вариантах окраски: в черном и в белом.