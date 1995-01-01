Прочная алюминиевая клетка для камеры Insta360 X3. Металлический каркас с внутренними накладками из силикона обеспечивает защиту от ударов, а для установки дополнительных аксессуаров предусмотрен холодный башмак (внизу сбоку) и 2 гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. Клетку можно установить как на штативный винт 1/4", так и в гребешковое крепление типа GoPro. Доступ к батарейному отсеку и кнопкам управления камерой остается свободным.