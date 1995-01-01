Клетка Tilta Full Camera Cage для Insta360 X3, титаново-серая
Код товара : УТ-00074312
Артикул : TA-T41-FCC-TG
5 690 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Прочная алюминиевая клетка для камеры Insta360 X3. Металлический каркас с внутренними накладками из силикона обеспечивает защиту от ударов, а для установки дополнительных аксессуаров предусмотрен холодный башмак (внизу сбоку) и 2 гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. Клетку можно установить как на штативный винт 1/4", так и в гребешковое крепление типа GoPro. Доступ к батарейному отсеку и кнопкам управления камерой остается свободным.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 130 х 60 х 20 мм
- Размеры упаковки: 15 х 8 х 6 см
- Вес брутто: 160 г
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