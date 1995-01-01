Клетка Tilta Camera Cage со встроенной системой охлаждения для камеры Canon EOS R5 Mark II позволяет снимать более 2 часов в режимах 8К 30р или 4К 60р, а в наиболее нагруженном режиме 4К 120р – около 35 минут (при комнатной температуре, по измерениям Tilta). Вентилятор подключается вручную и имеет 2 режима работы: стандартный и усиленный (Boost). Для его работы требуется подключить через USB-C порт внешний источник питания, поддерживающий USB Power Delivery (до 45 Вт). При этом гнездо USB-Out, расположенное спереди, дает возможность сквозного питания для камеры или какого-либо аксессуара (до 30 Вт на выход).

Клетки используются прежде всего для установки на камеру дополнительных аксессуаров: верхних и боковых рукояток, внешних мониторов и микрофонов, внешнего питания, аксессуаров для оптики (компендиумы, моторы follow focus), плечевых упоров и так далее. Для этого по периметру клетки расположено множество резьбовых гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху предусмотрен холодный башмак и гнездо 3/8"-16 (с адаптером на 1/4"). Также имеются проушины для крепления плечевого или кистевого ремней. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss для быстрой установки камеры на штативы и другие держатели, поддерживающие этот стандарт. Имеется снизу и гнездо 3/8" для монтажа системы с направляющими стержнями.

Клетка фиксируется на камере в трех точках – снизу и по бокам (в проушины для ремня), что обеспечивает плотную фиксацию без какого-либо люфта. На внутренние поверхности клетки нанесены силиконовые накладки, чтобы не царапать камеру. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов крепится мини-инструмент (шестигранный ключ + плоская отвертка).

Обратите внимание: для работы вентилятора требуется внешний источник питания, который не входит в комплект.