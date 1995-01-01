Клетка Tilta Full Camera Cage для камеры Canon EOS R5 Mark II обеспечивает фотоаппарату дополнительную противоударную защиту и позволяет устанавливать различные аксессуары для профессиональной фото- и видеосъемки: верхние и боковые ручки, плечевые упоры, внешние мониторы и микрофоны, внешние источники питания, аксессуары для объективов (подпорки, моторы follow focus, компендиумы) и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20, сверху и снизу – по одному гнезду 3/8"-16, спереди – пара гнезд М3, сверху слева – дополнительный холодный башмак.

Основание клетки выполнено в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что дает возможность устанавливать камеру напрямую на совместимые штативы и другие держатели, поддерживающие эту популярную систему. В углублении на нижней пластине клетки крепится магнитный ключ-мультитул, в базовую комплектацию также входит зажим-фиксатор для USB и HDMI кабелей, который защищает данные гнезда при случайных резких рывках за кабель.

Клетка не мешает управлению камерой: дисплей откидывается и вращается, сохранен быстрый доступ к батарее, картам памяти, горячему башмаку, все органы управления также доступны для пользователя. Прорези по бокам и снизу позволяют привязать к клетке кистевой или плечевой ремни. Клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Это обеспечивает наиболее жесткое крепление без люфта. На внутреннюю поверхность нанесены накладки из силикона, которые не позволяют царапать камеру.